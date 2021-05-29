Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında polislere verilen beraat kararı bozuldu - Son Dakika

Beyoğlu'nda 2015 yılında omuz atma tartışması yüzünden çıkan ve Ayhan Kaya'nın öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen iki polis memuru hakkında verilen beraat kararı bozuldu.

Beyoğlu'nda 4 Temmuz 2015 tarihinde iki grup arasında omuz atma tartışması yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Ayhan Kaya (37) sırtından ve göğsünden 5 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Kavgaya müdahale etmedikleri iddiaasıyla yargılanan polis memurları Ali T. ile Mücahit Ö. ise beraat etmişti.

Davanın karara bağlanmasının ardından Ayhan Kaya'nın ailesinin avukatının yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, sanıklara verilen beraat kararını oy birliğiyle bozarak dava dosyasını mahkemeye geri gönderdi.

Kararların birbirini etkiler durumda olduğu anlatıldı

Kararda, olaya ilişkin komiser yardımcısı Zafer O. ve polis Memuru Barış C. hakkında soruşturma yürütüldüğü ve sanıkların yargılandığı dava dosyasının bu soruşturma ile aynı olay kapsamında olduğu belirtildi. Dosyalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, verilecek kararların birbirini etkiler durumda olduğu kaydedildi. Her iki dosyanın birleştirilmesinin talep edildiği bozma kararında, soruşturma sonuçlanmış ise de dosyanın bu dosya içerisine konularak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve hukuki durumunun buna göre takdirinin gerektiği belirtildi.

Olayın geçmişi

Beyoğlu'nda 4 Temmuz 2015 tarihinde iki grup arasında omuz atma tartışması yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Ayhan Kaya (37) sırtından ve göğsünden 5 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaya'nın öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen polis memurları Ali T. ile Mücahit Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamenin gönderildiği İstanbul 51'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti.

Öte yandan Ayhan Kaya'nın 5 kez bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İstanbul 21'inci Ağır Ceza Makmesince yapılan yargılamada sanıklar, takdir indirimi uygulanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti. - İSTANBUL