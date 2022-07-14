BEYOĞLU'NDA ÖNCE EZMEYE ÇALIŞTI SONRA OTOMOBİLLE İŞ YERİNE DALDI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA ÖNCE EZMEYE ÇALIŞTI SONRA OTOMOBİLLE İŞ YERİNE DALDI

14.07.2022 15:19

BEYOĞLU'nda E.C.A.adlı sürücü, iddiaya göre kendisinden para isteyen kişiye kızarak otomobiliyle ezmeye çalıştı.

BEYOĞLU'nda E.C.A.adlı sürücü, iddiaya göre kendisinden para isteyen kişiye kızarak otomobiliyle ezmeye çalıştı. Para isteyen kişi son anda kaçarak ezilmekten kurtulurken, sürücü kontrolünü kaybettiği otomobille iş yerine girdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşlarıyla perşembe günü saat 1900 sıralarında geldiği Emekyemez Mahallesi Perşembe Pazarı'nda otomobilini park eden E.C.A.'nın yanına gelen bir kişi iddiaya göre para istedi. E.C.A.'dan para alamayan kişi biraz ilerledikten sonra küfürler savurdu. Bunun üzerine sinirlenen E.C.A., otomobilini geriye sürerek kendisine küfreden kişiyi ezmeye çalıştı. Otomobilden kaçan kişi son anda ezilmekten kurtuldu. E.C.A. bu defa da otomobili ileri sürerek, aynı kişiyi tekrar ezmeye çalıştı. E.C.A. daha sonra, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek bir iş yerine çarptı. Otomobilden inen E.C.A. bu defa da koşarak tartıştığı kişinin yanına giderek darbetti. Araya girenler kavgayı ayırırken, kaza yapan otomobilden inen iki kadın büyük panik yaşadı. İhbar üzerine gözaltına alınan E.C.A. polis merkezinde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EZİLMEKTEN MİLİMETRELERLE KURTULDU

Olayın görgü tanığı Kubilay Kavukluoğlu Olayı bizzat gördüm. Madde bağımlısı kişi otomobil sürücüsünden para istemiş, otomobilde kadınlar da vardı. Sürücü park ettiği yerden çıkmaya çalışıyordu. Madde bağımlısı ona küfretti, birkaç kötü söz kullandı. Ben içeri girdim. O sırada otomobil geri gelmeye başladı ve onu ezmeye çalıştı. Sonra ileri sürüp yine ezmeye çalıştı. Madde bağımlısı kaçıp milimetrelerle ezilmekten kurtuluyor. Otomobil sonra iş yerinin içine girdi. Sürücü otomobilden inip üstüne saldırdı. Biz araya girdik. Kavgayı ayırdık. Otomobilde kadınlar vardı. Sadece onlar değil herkes panik oldu dedi.

İÇERİDE MÜŞTERİ OLSA CAN KAYBI OLABİLİRDİ

Otomobilin çarptığı iş yeri çalışanı Akif Kahraman Ben içeride tek başımaydım. Tam dükkan kapama saatiydi. İyi ki içeride müşteri yoktu. Müşteri olsa can kaybı olabilirdi. Dükkan da hasarımız var. Çarpma anında içeride insan olsa sıkıntı olabilirdi. Canımız tehlikeye girdi diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ÖNCE EZMEYE ÇALIŞTI SONRA OTOMOBİLLE İŞ YERİNE DALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA ÖNCE EZMEYE ÇALIŞTI SONRA OTOMOBİLLE İŞ YERİNE DALDI - Son Dakika
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