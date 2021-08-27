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BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİ

27.08.2021 16:15

BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİCinayet anı kamerada.

BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİ

Cinayet anı kamerada.

Mikail BIYIKLI İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'NDA Halil Talha Ertuğrul(19) kaldığı otelin önünde otururken yoldan geçenlerle yaşadığı 'yan bakma' tartışması sonucu silahla vurularak öldürüldü. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz salı günü Karaköy'de saat 22.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Talha Ertuğrul çalışmak için geldiği İstanbul'da arkadaşı Süleyman Zafer Köker(21) ile Karaköy'de otelde kalmaya başladı. İkili otel önündeki kafede otururken geçen iki şüphelinin 'niye yan yan bakıyorsun' demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Daha sonra arkadaşlarını da toplayıp tekrar olay yerine gelen şüpheliler Halil Talha Ertuğrul'u silahla vurarak, arkadaşı Köker'i ise darbederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Halil Talha Ertuğrul hayatını kaybetti. Yaralı arkadaşı Süleyman Zafer Köker'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis Karaköy'deki işyerlerinin ve çevre dükkanların güvenlik kameralarını inceledi, şüphelilerin Fethat E. (26), Ümeyir E.(26), Yavuz E.(23), Baran D.(21) ve Abdulmenaf D.(45) olduklarını tespit etti. Şüphelilerden 3'ünün il dışına çıktıkları belirlendi. Dün eş zamanlı olarak İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Ümeyir E. ve Yavuz E. olayda kullanılan silahla İstanbul'da gözaltına alınırken, Fethat E., Baran D. ve Abdulmenaf D. ise Çanakkale Gelibolu ilçesinde ekiplerin takibi sırasında bulundukları araçta gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayet anı kameralara yansıdı.

BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİ
BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİ
BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİ
BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİ

İstanbul, Karaköy, Cinayet, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE YAN BAKMA CİNAYETİ - Son Dakika


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