Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Otel Yangını

Beyoğlu'nda Otel Yangını

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel
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