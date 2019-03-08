Beyoğlu'nda Otel Yangını
1 saat önce
Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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