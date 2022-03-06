Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

06.03.2022 10:38
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın hasara yol açtı.

İstanbul Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın hasara yol açtı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Karaca Sokak'taki otelde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan otelden müşteriler ve çalışanlar kendi imkanlarıyla çıkarken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yardım etmek amacıyla binaya giren bir esnaf ile müşteriye dumandan etkilenmeleri üzerine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü, binadan duman tahliyesi yapıldı.

Ekiplerin otelde hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Esenler'de çatı katında çıkan yangında 3 bina hasar gördü Son dakika haberleri... Esenler'de çatı katında çıkan yangında 3 bina hasar gördü Beylikdüzü'nde bir çelik kapı imalathanesinde yangın çıktı Beylikdüzü'nde bir çelik kapı imalathanesinde yangın çıktı

İtfaiye, Beyoğlu, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 10:58:34. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement