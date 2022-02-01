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Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada

01.02.2022 09:46

Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada 'Kız arkadaşıma baktın' tartışmasında iki grup birbirleriyle çatıştı Beyoğlu polisinin yakaladığı suç makineleri savcılıkça serbest bırakıldı Beyoğlu'nda bir otelin restoranında yemek yiyen iki grup arasında "Kız arkadaşıma neden baktın"...

Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada

'Kız arkadaşıma baktın' tartışmasında iki grup birbirleriyle çatıştı

Beyoğlu polisinin yakaladığı suç makineleri savcılıkça serbest bırakıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir otelin restoranında yemek yiyen iki grup arasında "Kız arkadaşıma neden baktın" meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada silahlarını çeken iki grup lobide birbirleriyle çatıştı. Yaralananın olmadığı olayda çatışma anları kameralara yansırken, Beyoğlu polisinin kıskıvrak yakaladığı 5 suç makinesi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 23.50 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı 5 kişiden oluşan iki grup sokak üzerindeki bir otele geldi. Grup ardından restoran bölümüne geçerek yemek yemeye başladı. Yemekten bir süre sonra lobiye gelen grup arasında "kız arkadaşıma neden baktın" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine lobide kavga çıktı.

Hem lobide hem dışarıda çatıştılar

Silahların çekilmesi üzerine ortalığın bir anda karıştığı olay 5 şüpheli birbirine ateş açmaya başladı. Lobide başlayan çatışmanın dışarıya taşması sonucunda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, oteldekiler ise büyük panik yaşadı. Çatışma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beyoğlu polisi suç makinelerini tek tek yakaladı

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan Hakan A., 12 adet suç kaydı bulunan Veysel A., 2 adet suç kaydı bulunan Murat Y., Ozan Y. ve Muhammet S. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu polisi Veysel A.'yı Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı'nda, Hakan A. ve Murat Y., olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte aynı semtte bir işyerinde, Ozan Y. ve Muhammet S. ise Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı

Gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlemleri yapılan şüpheliler, silahlarına el konularak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada
Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada
Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada

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silahlı çatışma, Yemek Tarifi, Çatışma, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda otelde silahlı çatışma kamerada - Son Dakika


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