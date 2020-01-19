BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN

6 saat önce

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN, System.String[]

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hüseyin Ağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelin 3'üncü katında çıktı. Otelden dumanların yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencerelerden alevlerin dışarı fırladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Pencereden çıkan alevler

-Ekiplerin müdahalesi

Detaylar


İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
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