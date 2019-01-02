Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Otelde Yangın (2)

Beyoğlu'nda Otelde Yangın (2)

1 saat önce

BEYOĞLU Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

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BEYOĞLU Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında SPA merkezinde çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle otel müşterileri dışarıya çıkarıldı. Yangının çıktığı katta yoğun duman olduğu öğrenildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:45 Kaynak: DHA

İtfaiye, Tepebaşı, Güncel
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