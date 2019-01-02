Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Otelde Yangın (Aktüel)(1)

Beyoğlu'nda Otelde Yangın (Aktüel)(1)

1 saat önce

Zeki GÜNAL - Tansu Edip GÖKBUDAK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA- BEYOĞLU'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

Beyoğlu'nda Otelde Yangın (Aktüel)(1), System.String[]
Zeki GÜNAL - Tansu Edip GÖKBUDAK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA- BEYOĞLU'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan 7 katlı otelin -2. katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. SPA merkezinden çıkan duman üzerine otel personeli ve müşteriler dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan yangına müdahale etmek isteyen otel personeli Abdullah Yıldız dumandan etkilendi. Yere düşerek başını çarpan Yıldız, itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Beyoğlu, Güncel
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