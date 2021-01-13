Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği (1)

13.01.2021 08:44
Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği (1)

Son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda bulunan otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul DHA- BEYOĞLU'nda bulunan otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu Öğüt Sokak'ta bulunan 3 katlı otelin teras katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle otel tahliye edilirken itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İstanbul, Beyoğlu, Yangın, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:05 Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi
08:53 Rıdvan Dilmen'in iddiası gerçek oluyor! Fenerbahçe rekor satışla çok konuşulacak
08:28 Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış
08:18 Düzce muhabiri, depremi anlatmak için bağlandığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
08:14 Seren Serengil'in ortaya attığı iddialara isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek
07:52 Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı! İşte bölgeden gelen son görüntüler
07:29 Masalar hareket etti, dolaplar devrildi! Deprem anı saniye saniye kamerada
06:55 Düzce beşik gibi sallandı! 5,9'luk depremden sonra 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi
05:50 Bakan Koca Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır
01:40 Mecidiyeköy'de feci kaza! 13 araç birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 09:23:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement