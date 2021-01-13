Son dakika... Beyoğlu'nda otelde yangın paniği (1)

İstanbul DHA- BEYOĞLU'nda bulunan otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Beyoğlu Öğüt Sokak'ta bulunan 3 katlı otelin teras katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle otel tahliye edilirken itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.
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