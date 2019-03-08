Beyoğlu'nda Otelde Yangın Paniği

Beyoğlu'nda bir otelde yangın paniği yaşandı.

Beyoğlu'nda bir otelde yangın paniği yaşandı. Çamaşır makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeniyle otel katlarını duman kapladı. Dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak'ta bulan butik otelde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde otelde çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar, otelin katlarını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan otel müşterileri ve çalışanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale ederken, 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bu sırada dumandan etkilenen bir arkadaşını gören otel çalışanı kız, gözyaşlarına boğuldu.



Olayı anlatan bir vatandaş, "Dumanları gördük, itfaiye ve polise haber verdik. Kısa sürede olay yerine geldiler. Çalışanları ve otel müşterilerini dışarı çıkardılar" dedi.



Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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