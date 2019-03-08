Beyoğlu'nda Oteldeki Yangında Mahsur Kalan 7 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

BEYOĞLU'nda bir otelin bodrum katındaki çamaşırhanede yangın çıktı.

BEYOĞLU'nda bir otelin bodrum katındaki çamaşırhanede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Oteli kaplayan dumanlar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, Ekrem Tur sokağındaki 3 katlı bir otelin bodrum katındaki çamaşırhane kısmında iddiaya göre kurutma makinesinden yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Beyoğlu ve Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oteli yoğun duman kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, duman nedeniyle dışarı çıkamayarak mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtarıldı. Bir kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İstanbul

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