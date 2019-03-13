Beyoğlu'nda Otelin Havalandırma Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

Beyoğlu'nda bir otelin 8. katından havalandırma boşluğuna düşen iki kişiden biri öldü.

Beyoğlu'nda bir otelin 8. katından havalandırma boşluğuna düşen iki kişiden biri öldü. Ağır yaralanan diğer şahıs hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Almanya uyruklu oldukları belirtilen biri kadın iki kişi, Taksim Meydanı'nda bulunan otelin 8. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle havalandırma boşluğuna düştü.



Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.



Ağır yaralanan kadın şahıs ise Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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