Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda "otizme farkındalık" konseri
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'otizme farkındalık' konseri - Son Dakika

Beyoğlu'nda "otizme farkındalık" konseri

6 saat önce

Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konser ilgi gördü.

Beyoğlu'nda

Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konser ilgi gördü.

Beyoğlu Grandpera Emek Sahnesi'ndeki konserde Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş, Türk sanat müziğinden eserler seslendirdi.

Değer Otizm Derneği'nin 5. yılı etkinlikleri kapsamındaki konserin gelirleri otizm farkındalığı için yürütülen çalışmalara aktarılacak.

Dernek başkanı Hatice Şule Gökırmak konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmin bir hastalık olmadığını söyledi. Gökırmak, iki kızının da otizmli olduğunu, dernek olarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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