BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ÇAY BAHÇESİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ÇAY BAHÇESİNE BÖYLE DEVRİLDİ

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çay bahçesine devrildi.

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çay bahçesine devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada otomobil hasar gördü. Otomobilin çay bahçesine girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 02.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, çay bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden yara almadan çıkan sürücü tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Hasar alan otomobil çekiciyle çay bahçesinden kaldırıldı. Otomobilin çay bahçesine girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil çay bahçesine inen merdivenlerden aşağıya yuvarlanıyor.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:31

Kaynak: DHA

Son Dakika

Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı

Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor

Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı

Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı