BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ÇAY BAHÇESİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ÇAY BAHÇESİNE DEVRİLDİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ÇAY BAHÇESİNE DEVRİLDİ Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çay bahçesine devrildi.
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ÇAY BAHÇESİNE DEVRİLDİ
Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çay bahçesine devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada otomobil hasar gördü
Kaza, 02.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, çay bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden yara almadan çıkan sürücü tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla çay bahçesinden kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 03:39
Kaynak: DHA
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