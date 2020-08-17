Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine uçtu - Son Dakika

Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine uçtu

Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki bariyerle kırıp çay bahçesinin merdivenlerine düştü.

Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki bariyerle kırıp çay bahçesinin merdivenlerine düştü. O sırada kimsenin bahçede olmaması kimse yaralanmadı. Kaza, saat 02.00 sularında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Unkapanı istikametine seyir halinde olan 34 DC 0529 plakalı otomobil sürücüsü, başka aracın sıkıştırmasıyla sağa doğru kırdı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak kaldırımdaki parmaklıkları kırdı, ardından parmaklıklarla beraber çay bahçesinin merdivenlerine kafa üstü düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kadını sürücü ise neye kısa bir şok yaşadı. Olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı ambulansa alınan kadın sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Daha sonra araç, çekicinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Parçalanan bariyer ile araca ait parçalar çay bahçesi ekiplerince temizlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (Medeni Topaloğlu/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:12

Kaynak: İHA

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