Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Beyoğlu'nda, durakta yolcu indiren otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Beyoğlu'nda, durakta yolcu indiren otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasköy Caddesi'nde, Kasımpaşa istikametine ilerleyen 34 CAE 291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, durakta yolcu indiren 47E numaralı otobüse çarptı.

Otobüsteki yolcuların çağrısı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk tedavisi ilk tedavisi ambulansta yapıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

Kasımpaşa, Beyoğlu, Hasköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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