Beyoğlu'nda Otomobil Takla Attı
1 saat önce
BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı.
BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı.
Kaza Tarlabaşı
Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Erol Yöke'nin kullandığı otomobil, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim
istikametine ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamer Hatun Camii önündeki beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sağ ön tekeri koparken, ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü belirlendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:58 Kaynak: DHA
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