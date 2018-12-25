Beyoğlu'nda Otomobile Ateş Açıldı

BEYOĞLU'nda park halindeki otomobile silahlı saldırı yapıldı.

BEYOĞLU'nda park halindeki otomobile silahlı saldırı yapıldı. Polisin olay yeri incelemesi yaptığı otomobile 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi.



Fetihtepe Mahallesi Önem Sokak'taki olay gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. Müslüm Çatlak dün akşam otomobilini evinin önüne park etti. Gece silah sesleri duyan Müslüm Çatlak camdan dışarıya baktı etrafta bir şey göremeyince içeri girdi. Sabah otomobilinde kurşun izlerini gören çatlak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri sokağa şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı incelemede otomobilin sağ kapısı, ön camı ve panjur kısmına 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Otomobil sahibi Müslüm Çatlak "Gece saat 04.00 civarı silah sesleri duydum. Cama çıkıp sağa sola baktım ama bir şey göremeyince o kadar önemsemedim. Saat 11.00 gibi olayı farkettim. Hemen polise haber verdim. Polis geldi incelemelerde bulundu. Benim herhangi biriyle husumetim yok, kimseyle kavga yada tartışmam da yok ne amaçla yaptıklarını da bilmiyoruz" diye konuştu. Polis saldırgan yada saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı.



- İstanbul

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