Beyoğlu'nda otomobili kurşunlayıp 2 kişiyi ağır yaraladı, Diyarbakır'da yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL Beyoğlu'nda trafik ışıklarında bekleyen bir otomobili kurşunlayarak 2 kişiyi ağır yaralayan H.S., Diyarbakır'da yakalandı.

Olay, 6 Aralık 2021'de sabaha karşı İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen 34 COP 236 plakalı otomobile yaklaşan H.S., araca ateş açtı. Şüpheli kaçarken, kurşunların hedefi olan Y.K. ve M.A. kanlar içerisinde kalmalarına rağmen otomobille 2 kilometre ilerleyip, trafik denetimi yapan polis ekiplerine sığındı. Polislerin durumu bildirmesi üzerine yaralı Y.K. ve M.A. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DİYARBAKIR'DA KOM EKİPLERİNCE YAKALANDIOlaydan sonra kaçarak kayıplara karışan H.S.'nin Diyarbakır'a geldiği bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yerini belirlediği H.S.'yi bir süre takibe aldı. Sokak içerisinde çevre güvenliği alan polis, H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan H.S.'nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.