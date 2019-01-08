Beyoğlu'nda Otomobilin Çarptığı Turist Hayatını Kaybetti
9 dakika önce
Beyoğlu'nda seyir halindeki araçlara aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan turiste otomobil çarptı.
Beyoğlu
'nda seyir halindeki araçlara aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan turiste otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı turist havada takla atarak yere fırlarken, turist yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beyoğlu, Irmak Caddesi üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gelişti. Dün sabah saat 08.00 sıralarında kaldığı otelden çıkan Mohammed Alimoradi caddenin karşısına geçmek için adım attı. Seyir halinde otomobillere aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Alimoradi'ye Şişli
istikametine seyreden Kenan Şenol yönetimindeki 34 BRB 457 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada taklalar atan Mohammed Alimoradi yaklaşık 30 metre ileriye düşerek sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turisti Taksim
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak aşırı kan kaybettiği tespit edilen Alimoradi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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