Beyoğlu'nda Otomobilin Çarptığı Turist Hayatını Kaybetti. O Anlar Kamerada

Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı turist hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı turist hayatını kaybetti. O anlar kamerada

Turistin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında



İSTANBUL - Beyoğlu'nda seyir halindeki araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan turiste otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı turist havada takla atarak yere fırlarken, turist yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyoğlu, Irmak Caddesi üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gelişti. Dün sabah saat 08.00 sıralarında kaldığı otelden çıkan Mohammed Alimoradi caddenin karşısına geçmek için adım attı. Seyir halinde otomobillere aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Alimoradi'ye Şişli istikametine seyreden Kenan Şenol yönetimindeki 34 BRB 457 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada taklalar atan Mohammed Alimoradi yaklaşık 30 metre ileriye düşerek sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turisti Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak aşırı kan kaybettiği tespit edilen Alimoradi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Seyir halindeki araçlara aldırış etmeden Mohammed Alimoradi'nin karşıdan karşıya geçmek için adım attığı ve ters istikametten gelen otomobilin Alimoradi'ye çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Otomobilin çarptığı turist metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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