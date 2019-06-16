Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı yaya yaralandı

1 saat önce

Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]
Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü girişinde tel örgülerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MA 2695 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yola savruldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:07 Kaynak: AA
Polis, Haliç, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun" grubundan Kur'an-ı Kerim provakasyonu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 09:12:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı yaya yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]