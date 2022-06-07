Otomobilin motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı: Yavru kedi bir hayvansever tarafından sahiplenildi

İSTANBUL Beyoğlu'nda aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Kurtarıla yavru kediyi bir kadın sahiplendi.

Olay, Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın motoruna sıkışan yavru kedinin çığlıklarını duyan bir kadın kediyi kurtarmaya çalıştı. Başarılı olmayan kadın bir süre sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Kurtarılan kedi kadın tarafından sahiplenildi. Kadın kediyi veterinere götürürken, kurtarılma anı da kameraya yansıdı.