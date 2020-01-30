Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı

6 saat önce

BEYOĞLU'nda otomobiline binmeye çalışan kişi silahlı saldırıya uğradı.

Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı, System.String[]
BEYOĞLU'nda otomobiline binmeye çalışan kişi silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Kamil K. hastaneye kaldırılırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, Uzun Bayır Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp arabasına yönelen Kamil K. kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar aracına binmeye çalışan Kamil K.'nın bacağına isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


- İstanbul
Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:54 Kaynak: DHA
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