Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı - Son Dakika

Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı

6 saat önce

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİLİNE BİNMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (2)

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİLİNE BİNMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (2)

Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
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