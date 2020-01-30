Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı - Son Dakika

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Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı
6 saat önce
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİLİNE BİNMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (2)
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİLİNE BİNMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (2)
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