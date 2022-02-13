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Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

13.02.2022 09:32
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Dizi oyuncusu Bahadır Ünlü, kafeteryada eşine küfreden şahsı darp etti Beyoğlu'nda dizi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün, kafeteryasına gelerek eşine küfür ve hakaret eden şahsı darp ettiği anların yeni...

Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Dizi oyuncusu Bahadır Ünlü, kafeteryada eşine küfreden şahsı darp etti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda dizi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün, kafeteryasına gelerek eşine küfür ve hakaret eden şahsı darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda önceki hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Ünlü, şahsın kafasına bıçağın sapıyla defalarca vurup, korku dolu anlar yaşatmıştı.

Müşteriyi darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Eşinin üstüne düşünce yerde de darp etti

Öte yandan Ünlü'nün saldırdığı müşterisini darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ünlü eşiyle tartışan şahsa mekanın dışında da bıçakla saldırıyor. Eşinin yakasına yapışması üzerine Ünlü, şahsa saldırıyor. Çıkan arbedede kadın yere düşünce Ünlü, tekme ve yumruklarla şahsı yerde darp ediyor.

Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

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Hakaret, Beyoğlu, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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