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Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada

14.02.2022 00:58
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada

Beyoğlu'nda dizi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün, kafeteryasına gelerek eşine küfür ve hakaret eden şahsı darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda dizi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün, kafeteryasına gelerek eşine küfür ve hakaret eden şahsı darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda önceki hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Ünlü, şahsın kafasına bıçağın sapıyla defalarca vurup, korku dolu anlar yaşatmıştı.

Müşteriyi darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, Ünlü'nün saldırdığı müşterisini darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ünlü eşiyle tartışan şahsa mekanın dışında da bıçakla saldırıyor. Eşinin yakasına yapışması üzerine Ünlü, şahsa saldırıyor. Çıkan arbedede kadın yere düşünce Ünlü, tekme ve yumruklarla şahsı yerde darp ediyor. - İSTANBUL

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Hakaret, Beyoğlu, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada - Son Dakika
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