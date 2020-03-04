Beyoğlu'nda özel halk otobüsünde yangın paniği - Son Dakika

Beyoğlu'nda yolcu almak için durağa yaklaşan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden otobüs şoförü, yolcuları tahliye ederken yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için durağa yaklaşan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yükseldiğini gören otobüs şoförü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Bunun yanı sıra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Otobüs şoförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otobüste çıkan yangını fark ederek şoförü uyaran temizlik işçisi, Dumanlar çıkıyordu, şoföre söyledim. O da yolcuları indirdikten sonra yangın tüpüyle müdahale etti. Ölen yada yaralanan olmadı ifadelerini kullandı.