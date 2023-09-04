İstanbul'un göbeğinde satırlı sopalı meydan kavgası! Olan biten anbean kamerada - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde satırlı sopalı meydan kavgası! Olan biten anbean kamerada

Son Güncelleme: 04.09.2023 11:34

İstanbul Beyoğlu'nda dilencilik yaptığı öğrenilen iki kadın arasında para ve yer konusundan dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle iki kadın saç baş birbirine girerken, sokakta bulunan diğer şahıslar da ellerine aldıkları satır ve sopalarla olaya dahil oldu.

Beyoğlu'nda iki kadın arasında çıkan para ve yer kavgasında ortalık karıştı. Kavganın büyümesiyle olaya dahil olan çevredekiler satır ve sopalarla birbirine saldırırken, bir kadın uzun süre yerde sürüklendi. Dehşet anları kameralara yansıdı. Polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.

SAÇ BAŞ BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Önceki gün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana gelen olayda Taksim'de dilencilik yaptığı öğrenilen iki kadın arasında para ve yer konusundan dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle iki kadın saç baş birbirine girerken, sokakta bulunan diğer şahıslar da ellerine aldıkları satır ve sopalarla olaya dahil oldu. Bir anda meydan kavgasına dönen olayda bir kadının uzun süre yerde sürüklenmesi gözlerden kaçmadı.

YERDE YUMRUK ATIP SOPAYLA VURDULAR

O esnada aracıyla olay yerine gelen bir şahıs ise önce aracından indi, sonrasında ise kavga eden şahıslardan birisinin sopasını zorla alarak kavgaya dahil oldu. Şahsın, birkaç kişiye sopayla vurduktan sonra aracına binerek sokaktan ayrılması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Sokak ortasında yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlardan kareler;

Satırlı ve sopalı meydan kavgası kamerada! Kadını yerde sürükleyip dövdüler
Satırlı ve sopalı meydan kavgası kamerada! Kadını yerde sürükleyip dövdüler
Satırlı ve sopalı meydan kavgası kamerada! Kadını yerde sürükleyip dövdüler
Satırlı ve sopalı meydan kavgası kamerada! Kadını yerde sürükleyip dövdüler
Kaynak: İHA

Beyoğlu, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde satırlı sopalı meydan kavgası! Olan biten anbean kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Haftaya yükselişe başlayan dolar 26,77 seviyesinden işlem görüyor
11:32 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.673 liradan işlem görüyor
11:08 Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan kendisini tutup yayına çıkarmaya çalışan TRT muhabirine bomba uyarı
11:01 Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak
10:50 Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi tüm Türkiye'yi sokağa döktü
10:45 Sigaraya 5 TL zam! İşte yeni fiyatlar
10:42 Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na İstanbul uçağının pilotundan sürpriz anons
10:35 İstanbul'un göbeğinde satırlı sopalı meydan kavgası! Olan biten anbean kamerada
10:34 Muharrem İnce, seçim dönemi servis edilen cinsel içerikli görüntüyü eşine izletmiş: 'Bu sen değilsin' dedi
10:28 Yeşim Salkım'ın ''Yatak teri'' diyerek yüklendiği Buket Aydın'dan cevap gecikmedi: Kişi kendinden bilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 11:42:59. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde satırlı sopalı meydan kavgası! Olan biten anbean kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement