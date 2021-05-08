BEYOĞLU'NDA PAZAR YERİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile bugün açılan semt pazarlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Beyoğlu'nda kurulan pazar yerlerini gezen Kaymakam Mustafa Demirelli denetimlerde bulundu. Keçeci Piri Mahallesi'ndeki semt pazarı drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile tam kapanma döneminde semt pazarlarının 8 Mayıs ve 15 Mayıs'ta açılması kararlaştırılmıştı. Bugün İstanbul'da semt pazarları açıldı. Pazar alanlarında gün boyunca önlemler alınarak denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde polis ve zabıta ekipleri görev yaptı. Beyoğlu'ndaki semt pazarlarını tek tek dolaşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli denetimlere katıldı. Demirelli, ürünlere fiyat koymayanları uyarıp pazarcılarla sohbet etti. Zabıta ekipleri de tezgahlara 'Dikkat yaş sebze ve meyveleri hijyen nedeniyle seçerek almayınız yazılı uyarı levhaları bıraktı. Keçeci Piri Mahallesi'nde kurulan pazar yeri drone ile de görüntülendi.