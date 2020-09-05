BEYOĞLU'NDA PAZARCILAR YOLU KAPATIP EYLEM YAPTI - Son Dakika

Beyoğlu'nda Cumartesi akşamları kurulan ikinci el pazarına Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri koronavirüs sebebiyle müsaade etmedi. Karara itiraz eden pazarcılar yol kapatıp eylem yaptı. Bazı eylemcilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlendi.

Cumartesi akşamları Dolapdere Yenişehir Mahallesi'nde kurulan ikinci el pazarına koronavirüsle mücadele kapsamında Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin zabıta ekipleri müsaade etmedi. Karara karşı çıkan pazarcılar, Irmak Caddesi'nde toplanarak yolu kapatıp eylem yaptı. Eylem yapan yaklaşık yüz kişilik grubu dağıtmak için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin ikazlarının ardından grup yolu trafiğe açarak pazarın kurulduğu sokakta slogan attı. Slogan atan grup bir süre sonra dağıldı. Bazı eylemcilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlendi.

- İstanbul