BEYOĞLU'nda 7 katlı binadan tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan İngiliz düşerek hayatını kaybetti.

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Sokak'taki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Antony Mc Dowall 2 Amerikalı arkadaşıyla burada kalıyordu. Antony Mc Dowall, tırmanarak yan pencereye geçmeye çalıştığı sırada düştü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında düşen Mc Dowall olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Mc Dowall'ın alkolü olduğu öne sürüldü.

OLAY ANI KAMERADABu arada olay anı cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Antony Mc Dowall'ın tutunduğu pencereden başka bir pencereye geçmeye çalışırken düştüğü görülüyor