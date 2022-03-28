Beyoğlu'nda Piripaşa Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Piripaşa Kütüphanesi açıldı

28.03.2022 19:16

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Her Semte Bir Kütüphane" projesi kapsamında Piripaşa Kütüphanesi okurlarla buluştu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Her Semte Bir Kütüphane" projesi kapsamında Piripaşa Kütüphanesi okurlarla buluştu.

Piripaşa Semt Konağı içerisinde kurulan kütüphanenin açılış töreninde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçenin bütün mahallelerinde birer kütüphane yapmayı planladıklarını söyledi.

Yıldız, kitapların kokusunu çocukların hissetmesi gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımız kitaplarla büyüsün istiyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir." dedi.

Kitap okuma yarışmaları düzenleyeceklerini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Büyük bir kütüphane yapmayı da hedefliyoruz. İnşallah Turabibaba Kütüphanesi yanında Turabibaba Kütüphanesi'nden 10 kat daha büyük bir mekanı Beyoğlu'na kazandıracağız. Beyoğlu'nda Semt Konaklarının bir bölümünü kütüphaneye çevirmek istiyoruz ki, çocuklarımız kitap okusunlar, ders çalışsınlar. Hepimizin evi aynı değil, çocukların ders çalışma yerleri olmayabiliyor. Hasköy'de kafe olarak kullanılan yer de bir kütüphane olarak yakında hizmete girecek. Hasköy sahiline çocuklar için spor sahaları yaptırıyorum. Hasköy Kültür Merkezi'ni de kurduk. Orada Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yüzme havuzu da yapılıyor. Su Sporları Merkezi olacak. Ramazan'da da Hasköy'de gösterim merkezi olarak tabela koyduğumuz yerde Ramazan etkinlikleri, Ramazan'dan sonra da kültür etkinlikleri yapacağız. Her şey aslında çocuklarımız için."

Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla Kütüphane Seferberliği kapsamında Turabibaba Kütüphanesi'nin yanı sıra dokuz kütüphane tamamlanarak hizmete açıldı.

Semt kütüphanelerinin onuncusu olan Piripaşa Kütüphanesi'nde toplum bilimleri, edebiyat, sanat, sağlık gibi birçok konuda 2 bin 200'i çocuk, 2 bin 800'ü genel konular olmak üzere 5 bin eser yer alıyor.

Kütüphanede ayrıca "Kırmızı Sedir" başlığı altında yazar- öğrenci buluşmaları, kaligrafi, kitap ayracı, hikaye, şiir atölyeleri düzenlenecek. Çay, kek, internet hizmetlerinin de olacağı kütüphanede, "Yılın Okuyucuları" seçilerek, ödüllendirilecek.

Beyoğlu'nda Piripaşa Kütüphanesi açıldı
Beyoğlu'nda Piripaşa Kütüphanesi açıldı
Beyoğlu'nda Piripaşa Kütüphanesi açıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Piripaşa Kütüphanesi açıldı - Son Dakika


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