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Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı

16.02.2022 22:21
Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirildiği öne sürülen pitbull cinsi köpek, Muzaffer Akçayır'a saldırdı.

Köpek tarafından ayağından, ellerinden ve sırtından ısırılan Akçayır, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı. Müdahale sırasında iki kişi de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muzaffer Akçayır'ı hastaneye götürdü. Akçayır, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tek başına yaşayan ve gerekli bakımının yapılabilmesi için ablasının evinde kalan Akçayır, saldırı anında yaşadıklarını kabus olarak nitelendirdi.

Akçayır, yaraları nedeniyle ayağa kalkamadığını, tedavisi evden devam ettiği için henüz polise gidemediğini ancak en kısa sürede şikayetçi olacağını söyledi.

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Beyoğlu, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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