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BEYOĞLU'NDA PİTBULL DEHŞETİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA PİTBULL DEHŞETİ

17.02.2022 08:37

BEYOĞLU'nda, pitbullu ağızlıksız gezdirdiği için uyarılan sahibi, tasmasını gevşettiği köpeği tartıştığı kişilerin üzerine saldı.

BEYOĞLU'nda, pitbullu ağızlıksız gezdirdiği için uyarılan sahibi, tasmasını gevşettiği köpeği tartıştığı kişilerin üzerine saldı. İki kişiyi yaralayan köpek sahibi tarafından olay yerinden kaçırılırken, caddede yürüyen bir başka kişiye daha saldırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar anbean cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyarmak istedi. Bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, köpeği çekiştirip sokaktan uzaklaşmaya çalışan sahibi aniden geri dönerek tasmayı gevşetti. Bu sırada köpek Muzaffer Akçayır adlı kişinin üzerine atladı. Köpek, Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırmaya başladı. Olayı gören çevre esnafı tekme, sopa ve taşla köpeğe vurarak Akçayır'ı kurtarmak istedi. Onlarca darbenin durduramadığı köpek yardıma koşan bir başka kişiyi de ısırdı.

Muzaffer Akçayır, uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Meclis-i Mebusan Caddesi yönüne kaçan köpek, bu sırada caddede yürüyen bir başka kişiyi daha ısırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi görerek taburcu edildi. Polis, olaydan sonra kaçan köpek ve sahibini bulmak için araştırmalarına devam ediyor.

Saldırı sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını ifade eden Muzaffer Akçayır, Hala saldırının, olayın şokunu yaşıyorum. Enteresan bir olayla karşılaştım, pitbull saldırısına uğradım. Sahibi sorumsuz bir kişiydi. Dedim ki, 'Beyefendi zincirlemiyor musunuz, yasak bu köpek. Bir çocuk gelse paramparça edecek.' Cevap vermedi, bir anda ne olduysa köpeğin tasmasını çıkarıp direkt bana saldırdı. 'Pişt' diye bir ses duydum adamdan, daha sonra kendimi yerde buldum. Resmen ayağımı paramparça edecek raddeye geldi. Ölümden döndüm, şikayetçiyim. Benden sonra iki kişiye daha saldırdı. Biri kolundan, diğeri göğsünden yaralandı. En ağır şekilde yaralanan benim. Bu olaydan sonra ben sokakta köpek görsem kaçacağım. Rüyalarıma giriyor, psikolojim bozuldu. İnşallah bu sorumsuz vatandaş cezalandırılır. Hadi ben yetişkinim, kendi çabamla kurtuldum ama bir çocuk olsaydı paramparça edebilirdi diye konuştu.

PİTBULL SALDIRISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar vatandaşların cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin sahibiyle esnafın sokakta tartıştığı görülüyor. Sahibi köpeği çekiştirerek uzaklaşmaya çalışırken, bir kişi arkasından geliyor. Bu sırada aniden geri dönen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, köpeğin tasmasını gevşetiyor. Esnafa saldırarak yere düşüren köpek ayaklarını ısırmaya başlıyor. Bu sırada yardıma koşan çevredekiler tekme, sopa ve taşlarla köpeğe vuruyor. Uzun süren çabaların ardından esnaf köpeğin elinden kurtarılıyor.

BEYOĞLU'NDA PİTBULL DEHŞETİ
BEYOĞLU'NDA PİTBULL DEHŞETİ
BEYOĞLU'NDA PİTBULL DEHŞETİ

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Pitbull, Tophane, Esnaf, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA PİTBULL DEHŞETİ - Son Dakika


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