Beyoğlu'nda pitbull dehşetini yaşatan sanığa 2,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Beyoğlu'nda pitbull dehşetini yaşatan sanığa 2,5 yıl hapis cezası

18.05.2022 13:32
Beyoğlu'nda pitbull dehşetini yaşatan sanığa 2,5 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanığa 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanığa 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan tutuksuz sanık Orhan Yıldırım'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Bilgin Elbay ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Orhan Yıldırım'ın yanındaki pitbull cinsi köpeğinin ağızlıksız olarak gezdirmesi, köpeğin ipini sökerek 'tut' şeklinde saldırtması üzerine silahtan sayılan köpeğin müştekilere saldırması gerekçeleriyle sanığın 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"İçgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir"

Duruşmada sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Dosya içerisinde somut bir delil yoktur, 'tut' komutuna ilişkin sadece müşteki beyanı vardır. Bunun dışında müvekkilin, suçun işlediğine ilişkin hiçbir delil yoktur. Müvekkile edilen hakaretler nedeniyle köpek içgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir" ifadelerini kullandı.

Karar açıklandı

Mahkeme, sanığın pitbull cinsi köpeği serbest bıraktığı, 'tut' komutuyla köpeğin her iki müştekiyi ısırarak yaraladığı gerekçeleriyle, suçun etkileri de dikkate alınarak sanık Yıldırım'ı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, sanığın köpeğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 15 Şubat tarihinde şüpheli Orhan Yıldırım'ın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği, müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın şüpheliyi uyardığı, şüphelinin ipini söktüğü köpeğini 'tut' diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Orhan Yıldırım'ın 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Orhan Yıldırım, İstanbul, Mahkeme, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda pitbull dehşetini yaşatan sanığa 2,5 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda pitbull dehşetini yaşatan sanığa 2,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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