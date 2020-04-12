BEYOĞLU'NDA POLİS İTFAİYE SEPETİYLE ÇIKTIĞI BİNADA HIRSIZ ARADI - Son Dakika

BEYOĞLU'nda bir iş yerine hırsız girdiği ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri üst kata çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveni ile üst kata çıkan polisler yaptıkları aramada hırsıza rastlamadı.

Olay, Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 2 katlı bir iş yerinin kapısının açık olduğunu ve bir kişinin etrafı araştırdığını görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın kaçma ihtimaline karşı etrafı çevirdi. Birinci katta yapılan aramada kimseye rastlanmadı. Buradan üst kata geçiş olmadığı görülünce, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kemeralatı Caddesi trafiğe kapatıldıktan sonra itfaiye merdivenindeki sepete binen iki polis iş yerinin üst katına çıktı. Burada açık olan kapıdan içeriye giren ekipler, kimseye rastlamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul