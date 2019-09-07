Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille çarpıştı
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Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille çarpıştı

42 dakika önce

Beyoğlu'nda çevik kuvvet midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki polis yaralandı.

Beyoğlu'nda çevik kuvvet midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çevik kuvvet polislerini taşıyan resmi plakalı zırhlı midibüs, Karaağaç Caddesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mevkisinde yan yoldan dönüş yapmak isteyen Mustafa S. yönetimindeki 34 AFC 304 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle trafik direğine çarparak durabildi.

Kazada hafif yaralanan iki polis memuru, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis bölgede çalışma yaparken, zırhlı araçta bulunan polisler başka araçla yola devam etti. Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:21 Kaynak: AA
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