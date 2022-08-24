Polisi görünce kaçan hırsız kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Polisi görünce kaçan hırsız kıskıvrak yakalandı

24.08.2022 10:46

Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında şüpheli hareketleri üzerine durdurulmak istenen ve kaçan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında şüpheli hareketleri üzerine durdurulmak istenen ve kaçan şahıs, kıskıvrak yakalandı. Üzerinden başka birinin cep telefonu çıkan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu'nda yürütülen çalışmalarda, 12 Temmuz 2022 tarihinde saat 08.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve sokaklarda yapılan uygulamalar sırasında bir şahsın şüpheli ve tedirgin hareketlerde bulunarak koştuğu görüldü. Durdurulmak istenen ve kaçtığı sırada yakalanan şahsın yapılan kontrollerinde S.E.D. isimli şahıs olduğu ve üzerinde başka birine ait olan cep telefonu çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelinin iki ayrı hırsızlık suçunun da faili olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, 3 ayrı 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisi görünce kaçan hırsız kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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