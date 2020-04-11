BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI
41 dakika önce
Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHABeyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis yaralandı. Olay terine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:53 Kaynak: DHA
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