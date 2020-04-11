Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı - Son Dakika

Beyoğlu'nda çıkan olayda bir polis memuru silahla biri de darp sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun marketine girmeye çalıştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, şüpheliyi uyardı. Şüpheli, polislere mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sırasında polislerden birisi silahını düşürdü. Bu silahı alan şüphelinin açtığı ateş sonucu, bir polis memuru yaralandı. Bir polis memuru da yaşanan arbede sırasında darbedildi.

Darbedilen polis, şüpheliyi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Çevredeki hastanelere sevk edilen ve tedavi altına alınan polis memurları ve saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve saldırının nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.