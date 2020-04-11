BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 2 POLİS YARALI (2) - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 2 POLİS YARALI (2)
6 saat önce
Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki polis hafif şekilde yaralandı. Olay terine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
ları yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralı polisin görüntüsü
-Detaylar
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:43 Kaynak: DHA
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