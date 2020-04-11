Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı (2) - Son Dakika

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Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı (2)
6 saat önce
BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi.
BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki polis hafif şekilde yaralandı. Olay terine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:47 Kaynak: DHA
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