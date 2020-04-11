Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı( - Son Dakika
Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı(
21 dakika önce
BEYOĞLU'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu.
BEYOĞLU'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı çatışmada 2 polis yaralanırken saldırgan vurularak yakalandı. Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O sırada olay yerine polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Kimliği henüz belli olmayan kişi kargaşada polisin silahını alarak sağa sola ve polislere ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Takviye gelen polis ekipleri kısa süre saldırgan ile çatıştıktan sonra saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.
Silahlı çatışmadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı olarak yakalanan saldırgan da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:13 Kaynak: DHA
Son Dakika Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi