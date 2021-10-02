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Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı - Son Dakika

Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı

02.10.2021 10:22

Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı Polis yatağın özel bölmesinde ve çorapta tabanca ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine baskın yaptığı bir evde çorabın içerisine ve yatağın özel bölmesine gizlenmiş 2 adet...

Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı

Polis yatağın özel bölmesinde ve çorapta tabanca ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine baskın yaptığı bir evde çorabın içerisine ve yatağın özel bölmesine gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Polisi bile şaşkına çeviren olayda yapılan arama kameralara yansırken, evdeki şüpheli ise gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Örnektepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Nihat O.'nun ruhsatsız tabanca bulundurduğu ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilk olarak evi ve Nihat O.'yu takip etti. Emniyet kayıtlarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak" ve 2 adet "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından kaydı Nihat O.'yu takibe alan polis ekipleri, bir süre sonra şahsı yakalayarak evinde arama yaptı.

Tabancalar çoraptan ve özel bölmeden çıktı

Yapılan aramalarda polis ekipleri yatağın altına saklanmış tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Daha sonra evdeki başka alanları da arayan ekipler, bir çorabın içerisine saklanmış başka bir tabanca daha ele geçirerek Nihat O.'yu gözaltına alıp emniyet götürdü. Polisi bile şaşırtan olayda evde yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı
Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı
Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı
Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı
Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı
Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı
Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı
Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı
Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı

Ruhsatsız Silah, Asayiş Büro, Beyoğlu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda polisi bile şaşırtan olay: Çoraptan tabanca çıktı - Son Dakika
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