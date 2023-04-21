Beyoğlu'nda polisin açtığı ateş sonucu genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda polisin açtığı ateş sonucu genç kız hayatını kaybetti

21.04.2023 09:24
Beyoğlu'nda polisin açtığı ateş sonucu genç kız hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda kaçan gaspçılara polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Gaspçılar tutuklanırken polis memuru A.D. hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede olayın detayları ve şüpheli polis memurunun ifadeleri yer aldı.

Beyoğlu'nda akrabasına giden 18 yaşındaki genç kızın, kaçan gaspçılara polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Gasp olaylarına karışan 3 şahsın yakalanıp tutuklandığı, ateş açan polisin ise 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği öğrenildi.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 11 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, firari durumda olan ve motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından polis memuru A.D.'nin silahla ateş etmesi sonucu akrabasına giden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki polis memuru gözaltına alınmış, memurlardan A.D. ise "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya karışan 3 gaspçı ise olaydan günler sonra yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanırken, dosyaya giren o dehşet anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.

Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, firari gaspçılar motosikletin üstünde sohbet ettikleri esnada iki polis merdivenlerden iniyor. Memurların polis olduğunu anlayan gaspçılar ise motosikletle kaçmaya başlıyor. Polis memurları ise gaspçıların arkasından ateş açıyor. O esnada site içerisinde yürüyen genç kız vurularak yere düşüyor. Olayın ardından vatandaşlar da koşarak genç kızın yanına geliyor.

Mermi yerden sekip kızın sırtına isabet etmiş

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memuru A.D.'nin de arasında bulunduğu 4 kişilik polis ekibinin, 'yağma' suçundan haklarında firar kaydı bulunan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla aldığı bilgiler doğrultusunda olay yerine geldikleri, daha sonra motosiklet ile kaçan şahısların arkasından şüpheli polis memuru A.D.'nin yere doğru üç el ateş ettiği, bu atışlardan bir tanesinin yerden sekerek olay yerinden yaya olarak geçmekte olan Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırt kısmına isabet ederek ölümüne neden olduğu anlatılmıştı.

Merminin bir tarafının yassılaşmış olduğu belirtilmişti

Hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memuru A.D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi, olay sırasında kaçan şahıslarla arasındaki mesafenin yakın sayılabilecek bir mesafe olduğu, yere ve motosikletin lastiklerine doğru ateş ettiğinin güvenlik kamera görüntüsüyle sabit olduğu, motosikletin arka kısmının isabet aldığı, maktul Yıldız'ın vücudundan çıkan merminin yerden sekme sonucunda bir tarafının yassılaşmış olduğu ve olayın akşam vaktinde meydana gelmesi nedeniyle şüphelilerin kaçtığı tarafın karanlık olduğu aktarılmıştı.

"İlk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim, yanına gittiğimde de vurulduğunu anlamadım"

Şüpheli polis memuru A.D.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin 10 yıldır polis memuru olarak İstanbul'da görev yaptığını söyleyerek, "Kendilerine 'dur polis' ihtarında bulundum ancak durmamaları üzerine silahımı çıkararak motosikletin teker kısmına doğru ateş etmeye başladım. Gittikleri yol site içerisinde kaldırımlı ve karanlık bir yoldu, bu yolda giden motosikletlerden başka ne ölen şahsı ne de başka bir kişinin geçtiğini görmedim. Şahıslar motosikletle bu yoldan uzaklaşırken beyaz motosikleti kullanan şüphelinin bir şahsa çarptığını gördüm. Ben ilk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim. Yanına gittiğimde de vurulduğunu anlamadım çünkü hiç kan yoktu. Sonra 112 ekiplerine ve haber merkezimize haber verdim. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurulduğunu hastanede öğrendim. Benim kesinlikle ne şahısları ne de olay yerinde bulunan başka vatandaşları vurmak gibi bir kastım söz konusu değildi" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

9 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda 18 yaşındaki Zuhal'in vurulma anı ortaya çıktı Beyoğlu'nda 18 yaşındaki Zuhal'in vurulma anı ortaya çıktı Beyoğlu'nda Polis Tarafından Vurulan Genç Kızın Olay Anına Ait Görüntüleri Ortaya Çıktı Beyoğlu'nda Polis Tarafından Vurulan Genç Kızın Olay Anına Ait Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda polisin açtığı ateş sonucu genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Akşener'den Karadeniz gazıyla ilgili tartışma yaratacak sözler: İnşallah Putin'in kıyağı değildir
10:59 Enkazdaki hali yürek burkmuştu! Küçük Ahmet, bayram sabahını annesi ve kardeşlerinin mezarı başında geçirdi
10:49 Bayram namazında kavga! Ortalık kan gölüne döndü, 5 yaralı var
10:44 Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
10:11 Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine dev indirim
10:08 Enkaz başındaki hali akıllara kazınmıştı! Minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı
10:03 İstanbul'da yabancı uyruklu iki grup arasında büyük kavga! İşte dehşete düşüren o anlar
09:49 Adıyamanlılar bayram sabahı soluğu mezarlıklarda aldı
09:45 Karadeniz gazı sisteme aktarıldı! Doğal gaz faturalarına ne kadar indirim gelecek? İşte rakamlar
09:42 Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in annesi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2023 11:20:30. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda polisin açtığı ateş sonucu genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement