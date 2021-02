Son dakika haber: Beyoğlu'nda polisin kapısını kırarak girdiği evde şaşırtan manzara - Son Dakika

Beyoğlu'nda polisin kapısını kırarak girdiği evde şaşırtan manzara

Polisin kapısını kırarak içeriye girdiği evden 7 kamyon çöp çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir evden gelen kötü kokular üzerine polis ve zabıta ekipleri ortaklaşa harekete geçti.

Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Evde bulunan 7 kamyon çöp iki günlük çalışmanın ardından çıkarıldı.

Beyoğlu Piripaşa Mahallesinde bir evden kötü kokular ve böcekler geldiği yönünde şikayet alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçerek evin bulunduğu sokağa gitti. Sokak içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, kötü kokuların evden geldiğini tespit etti. Beyoğlu ilçe Emniyet ekipleri nezaretinde evin kapısı kırılarak içeriye girildi. Ekipler karşılarına çıkan manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrollerde evin bir çöp ev olduğu ortaya çıktı. Evin her odasında tonlarca ağırlıkta çöp olduğu görüldü.

İki gün boyunca süren temizlikte yaklaşık 7 kamyon çöp çıkarıldı

İçeride neredeyse adım atacak yer dahi bulamayan ekipler bir an önce evi temizlemeye başladı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde Temizlik personelleri evi temizlemeye başladı. Evin içinden kamyonlar dolusu çöp tahta kapılar, kırık mobilyalar ve hurdalar çıkarıldı. İki gün boyunca süren temizlikte yaklaşık 7 kamyon çöp çıkarıldı.

"Kaymakamlığımız hızlı bir şekilde evi boşaltma kararı aldı"

Vatandaşların şikayeti üzerine evi incelendiğini ifade eden Beyoğlu Piripaşa Mahalle Muhtarı Cafer Pehlivan, " Evin durumunu gördüğümde kaymakamlığa dilekçe verdim. Dilekçeyi verdikten 15 gün içinde Beyoğlu ilçe emniyetine bağlı polis ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ve belediyenin temizlik işleri personeli eşliğinde evin çöplerini boşaltıyoruz. Evin içinde en çok tahta ve bir sürü çöp yığını olmuş gördük. Üst katta çocuklu bir aile oturuyordu, bunların şikayeti evde akrep ve çeşitli böcekler geldiğini söylediler. Kaymakamlığımız hızlı bir şekilde evi boşaltma kararı aldı" diye konuştu

"İçeride her türlü böcek hatta yılan dahi olduğunu söylediler"

Beyoğlu Kaymakamlığımıza evin boşaltılması için dilekçe verildiğini vurgulayan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Memuru Celal Demirkan, " Biz Beyoğlu Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü olarak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber Çöp evi temizlemek durumunda kaldık. Evin sahibi burada olmadığı için polis nezaretinde içeriye girdik. İçeride her türlü böcek hatta yılan dahi olduğunu söylediler. İçerisi çok berbat bir şekilde bırakılmış. Yaklaşık 7-8 kamyon çöp çıkmasının bekliyoruz" ifadelerini kullandı.