Beyoğlu'nda polisin yanlışlıkla vurduğu genç kız savcı olmak istiyormuş

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta meydana gelen olayda 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki takip, Yay Sokak'a kadar devam etti. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

BABANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN EBRAR VURULDU

Babaannesinin evine ziyarete gelen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"HAYALİ SAVCI OLMAKTI"

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Zuhal Ebrar Yıldız'ın kuzeni Oğuzhan Yıldız, "Polisler peşlerinde oldukları bir gaspçı çeteyi kovalarken bir kaza kurşunu yüzünden can verdi Zuhal. Babaannesinin evine bir şey almaya gidiyordu. Üniversite öğrencisiydi, savcı olma hayali vardı. Polis memurları duruma müdahale ederken kuzenimizin sırtına 2 kurşun isabet etti. Ailesi perişan durumda. Abisini yeni askere göndermiştik o da geri geliyor" dedi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Zuhal Ebrar Yıldız'ın diğer kuzeni İsmail Yavuz, "Beyoğlu Emniyet Müdürü ve Şişli Emniyet Müdürü gece bizi ziyaret ettiler. Bizimle ilgilendiler yardımcı olacaklarını konunun peşini bırakmayacaklarını söylediler. İki polisin gözaltında olduğu bilgisini verdiler" diye konuştu. Yıldız'ın cenazesi Beyoğlu Sinan Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedilecek.